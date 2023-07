I nerazzurri sono sempre più vicini all’acquisto del centrocampista serbo.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto sul mercato dell’Inter che oggi vive una giornata molto importante. “Per Samardzic sono pronti 15 milioni più il cartellino di Fabbian. L’Inter terrà il diritto di riacquisto sul giocatore ex Reggina, si sistemano ormai gli ultimi aspetti dei calciatori in questione, si va avanti con grande fiducia e può essere una giornata importante su questo fronte”.

Yann Sommer

“Per Sommer è solo questione di tempo, gli accordi ci sono già, il Bayern lo libererà quando arriverà il sostituto. Va solo perfezionato l’acquisto del portiere per i nerazzurri, si aspetta solo il via libera. Attacco? Si valutano tanti calciatori, Balogun è una delle prime scelte per costi e potenzialità. Col tempo può partire anche a condizioni diverse, finora all’Arsenal non ha avuto lo spazio che si aspettava e invece lui vuole giocare con continuità”.

