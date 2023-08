Inter, Romano: «Balogun? La prima scelta per l’attacco» Le parole dell’esperto di mercato

A CBS Sports Golazo, l’esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, ha parlato di Folarin Balogun, obiettivo numero 1 per l’attacco dell‘Inter.

LE PAROLE- «Balogun non credo che resterà all’Arsenal, se ne vuole andare, non perché non lo rispettano ma perché vuole giocare e sa che è complicato. Vuole andarsene a titolo definitivo. Posso dirvi che Balogun è l’obiettivo principale per l’Inter. L’attaccante scelto per sostituire Lukaku è lui, ora c’è da convincere l’Arsenal e non sarà facile perché il club vuole più di 40 milioni di euro. L’Inter vorrebbe chiudere l’operazione a 35-40 milioni, ma al momento non è abbastanza per convincere l’Arsenal. Vedremo cosa succederà, se non sarà Balogun occhio a Gianluca Scamacca del West Ham. L’Inter lo conosce bene e può essere il piano B, ma la priorità è Balogun. Perché ‘solo 40 milioni’? Perché il giocatore vuole andarsene e quindi l’Arsenal non è nelle condizioni di chiedere 70/80 milioni di euro come fatto dall’Atalanta per Hojlund. Anche per me vale almeno 60 milioni»

L’articolo Inter, Romano: «Balogun? La prima scelta per l’attacco, occhio a Scamacca» proviene da Inter News 24.

