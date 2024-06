Sembrava già deciso il futuro dell’attaccante belga ma il club bergamasco potrebbe star cambiando idea per diversi motivi, non solo economici.

Nelle ultime ore si è registrato un clamoroso dietrofront da parte dell’Atalanta riguardo il futuro di Charles De Ketelaere. Sembrava praticamente certo il suo acquisto definitivo da parte della della Dea ma ora emergono significative incertezze, come evidenzia il Corriere dello Sport.

Le cifre possono variare

Il nodo centrale della questione sembra essere il disaccordo sui termini economici per il riscatto del giocatore. I nerazzurri, vorrebbero uno sconto sul diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro più 2 di bonus; in alternativa il club bergamasco potrebbe proporre l’eliminazione del 10% sulla futura rivendita.

Dubbi tecnici

Ma non è tutto, emergono dubbi anche relativi all’aspetto tecnico. Gasperini, tecnico da sempre molto versatile, sembra avere in mente un cambio nel modo di giocare della sua squadra e quindi il ruolo e le caratteristiche di De Ketelaere potrebbero non essere più considerati fondamentali o comunque adeguati ai “nuovi” schemi tattici.

Due scenari

Se l’Atalanta decidesse di non procedere con il riscatto, il giocatore farebbe ritorno alla base a Milanello e a quel punto sarà valutato dal nuovo allenatore rossonero Paulo Fonseca. Le strade possibili sarebbero poi 2: una cessione ad un altro club, eventualmente anche a una cifra superiore rispetto ai 23 milioni pattuiti con l’Atalanta, oppure la permanenza al Milan.

