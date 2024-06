Sono 4 i giocatori del club rossonero che hanno contribuito significativamente alla vittoria della nazionale azzurra.

L’Italia Under 17 ha vinto l’Europeo di categoria: al centro di questa vittoria, troviamo l’apporto fondamentale di 4 promettenti talenti rossoneri.

La stella

Il protagonista indiscusso di questa competizione è stato Francesco Camarda. Il giovane attaccante ha giocato un ruolo chiave: la sua capacità di trovare la via del goal è stata evidente in tutto il torneo, specie nella nella finale contro il Portogallo. La doppietta in questa gara, ma non solo, gli è valso il prestigioso riconoscimento di miglior giocatore del torneo.

Francesco Camarda

Gli altri protagonisti

Non meno importanti sono stati, come evidenzia Tuttosport, Mattia Liberali, Emanuele Sala e Alessandro Longoni. Il primo si è distinto con un gol spettacolare contro l’Inghilterra; si tratta di un trequartista o seconda punta. Emanuele Sala è stato il regista davanti alla difesa, perno inamovibile per le strategie del C. T. Favo, si è imposto come uno dei giocatori più solidi e affidabili della formazione azzurra.

L’estremo difensore, out sul più bello

Infine impossibile non menzionare Alessandro Longoni, portiere del Milan Under 17, la cui presenza tra i pali è stata decisiva nelle fasi iniziali dell’Europeo. Le sue parate hanno salvato la squadra in più di un’occasione ma l’estremo difensore purtroppo ha dovuto saltare le ultime 2 partite del torneo a causa di un colpo alla testa ricevuto durante il match contro l’Inghilterra.

