L’ex centrocampista Demetrio Albertini ha difeso l’operato dell’ex tecnico rossonero e sospeso il giudizio sul suo successore.

Tuttosport ha intervistato Demetrio Albertini che ha parlato di Milan tra passato e futuro. “Stefano ha fatto molto, molto di più di quello che ci si sarebbe aspettati. Lui magari sarebbe rimasto volentieri un altro anno, ma la società ha scelto diversamente e ora bisogna guardare avanti“.

Su Fonseca

“Ho letto delle sue statistiche: ha fatto tanti punti, ha fatto crescere i giovani. È uno che parla poco e spesso nel mondo del calcio quelli silenti non vengono giudicati per quello che sono. Sembra un allenatore propenso alla valorizzazione del patrimonio della società. Molto dipenderà anche dal mercato, dalla squadra che gli verrà costruita”.

Stefano Pioli

L’ultima stagione dei rossoneri

“Quest’anno il Milan è stato fuori dai giochi quasi fin da subito eppure i tifosi non hanno mai smesso di riempire ‘San Siro’. Per questo la chiarezza è qualcosa di dovuto. Bisogna costruire qualcosa, puntare allo scudetto. Se sei il Milan non può bastare il quarto posto”.

Il possibile tridente offensivo Pulisic-Zirkzee-Leao

“Mi piace: non serve solo l’esperienza, anche la spavalderia del giovane può essere molto importante e utile per accelerare un processo che ti porta poi a vincere”.

Sull’attaccante esterno portoghese

“Deve solo lavorare sulla continuità, il suo talento lo conosciamo. Un leader lo si vede nello spogliatoio se lo è, non per forza in campo”.

