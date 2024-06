Il giornalista de Il Corriere di Bologna Alessandro Mossini analizza minuziosamente i dettagli economici della possibile cessione dell’olandese.

Alessandro Mossini ha parlato a Radio Rossonera della trattativa che potrebbe portare Zirkzee al Milan. “Onestamente la questione clausola è complicata, c’è una parte di clausola Bologna-Bayern e una Bologna-Zirkzee. […] Si è cercato di accontentare un po’ tutti con condizioni che sembravano vantaggiose per il Bologna, ma che oggi lo sono un po’ meno perché chiunque in Europa a 40 milioni viene a prendere Zirkzee. Sappiamo che non sono 40 poi perché c’è la maxi commissione da dare al suo agente, però il Milan è sicuramente tra quelle che si è mossa con più convinzione, fino ad un mese fa si era parlato anche dell’Arsenal. Al Bologna dei 40 milioni ne entrano 21/22 per il famoso 45% lasciato al Bayern. Zirkzee è padrone del suo destino“.

Stadio Dall’Ara

I dubbi

“Non so se sarà un Milan a una o a due punte, Zirkzee al Bologna con Thiago Motta è stato fenomenale da punta unica, di fatto facendo il regista offensivo. Se ti aspetti da Zirkzee che faccia il terminale offensivo hai preso il giocatore sbagliato, non è un centravanti classico: è un 9 e mezzo tutti l’hanno definito così: un trequartista nel fisico di una punta, ha un occhio per la giocata e il dribbling fenomenale. Lo vedo bene a due punte e anche in attacco a una punta a patto che ci siano giocatori pronti a inserirsi”.

