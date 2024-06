Il giornalista e match analyst Michele Tossani non condivide lo scetticismo della maggioranza dei tifosi rossoneri verso il tecnico lusitano.

Il Milan ha deciso di affidare la panchina a Paulo Fonseca ma la maggior parte dei tifosi rossoneri si aspettava un nome più altisonante. Michele Tossani a Radio Rossonera ha detto la sua sul portoghese: “Io credo che ci sia un po’ di prevenzione dovuta al fatto che non si conosce l’allenatore. Non ho detto che farà bene sicuramente, ma sembra un po’ esagerata questa sorta di prevenzione nei confronti di un allenatore che a Roma ha fatto abbastanza bene e che non è più quello di Roma. Al Lille ha cambiato qualcosa a livello di gioco e quasi tutto lo staff, quindi, non ci sono stati più tutti gli infortuni che avevano caratterizzato la gestione”.

Paulo Fonseca

Il cambiamento

“Le cose sono migliorate al Lille quando si è presentato con uno staff completamente nuovo. Il vice era andato via, perché voleva fare la carriera da primo tecnico e i preparatori atletici sono stati cambiati, rimasto solo l’assistente”.

Come potrebbe essere il Milan di Fonseca

“Io credo che sarà una squadra meno verticale, con più palleggio, meno lunga, con gioco più posizionale, ovvero con i giocatori che andranno a riempire determinati spazi e poi da lì si muoverà la palla. Ci sarà qualche rotazione, la fluidità, ma non ci sarà la solita costruzione a 3+2, potrà esserci ma verranno variati in funzione dell’avversario”.

