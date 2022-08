De Ketelaere strega il Milan: tifosi e spogliatoio già conquistati dal biondo trequartista di Pioli

Come scrive il Corriere della Sera, la San Siro rossonera è già pazza di Charles De Ketelaere. Al belga sono bastati 26 minuti per far scoccare la scintilla. Visione, tecnica, fisico, personalità: queste le quattro caratteristiche principali del trequartista, che per come si muove in campo e fuori dimostra più dei suoi ventuno anni.

L’impatto nello spogliatoio rossonero è stato estremamente positivo, la conferma arriva dritta dritta da Milanello: CDK sta già imparando l’italiano, vuole essere autonomo il più presto possibile anche dal punto di vista comunicativo, per velocizzare il proprio inserimento nel gruppo e nel progetto. Domenica c’è l’Atalanta a Bergamo e cresce l’attesa per il debutto da titolare del colpo dell’estate rossonera. Pioli non ha ancora deciso, non vuole forzare il processo di adattamento, anche perché Diaz ha iniziato la stagione col piede giusto.

