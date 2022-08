Il Barcellona ha fretta di cedere e di liberarsi di ingaggi pesanti: Depay è il primo nome della lista e si cerca l’intesa sulla buonuscita

Secondo quanto riportato da Il Mundo Deportivo, l’attaccante ha già un accordo di massima con la Juve per un biennale. In questi giorni potrebbe esserci la fumata bianca per la risoluzione e poi la nuova avventura in Serie A.

