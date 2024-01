L’allenatore della Fiorentina, De La Fuente, ha parlato ai microfoni Rai dopo Juventus Women–Fiorentina.

DE LA FUENTE – «Contro di loro non si sa mai, nel senso che sapevamo che era una partita difficile. Brucia perché eravamo lì ad un passo dal portare a casa il risultato, ma non ci siamo volute abbassare e non abbiamo voluto abbassare il ritmo che avevamo nel primo tempo. Poi questo è il calcio e penso che va bene così per oggi. Scudetto? Ci proviamo, siamo venuti qui a giocare a viso aperto perché ci proviamo dall’inizio dell’anno. Ma alla fine sarà il campionato a dare il suo verdetto. Noi siamo qui per fare il nostro. È stato un bello spettacolo, è stata una partita molto emozionante e cerchiamo di giocare a viso aperto anche in casa della Juventus».

