Gianluca Pagliuca, a Sport Mediaset, ha parlato così verso Inter–Juve.

SOMMER-NZOLA – «Venti anni fa quello non era mai rigore, assolutamente. È capitato anche a me di uscire e prendere palla e poi l’attaccante e lo stesso attaccante non protestava… Adesso questo sono rigori moderni, come dice José Mourinho. Cose assurde, il rigore deve essere un fallo eclatante. Vale anche per i pestoni, ad esempio».

INTER-JUVE – «Sono due squadre che lotteranno fino alla fine, lo scudetto è sicuramente affare loro. L’Inter ha più qualità, come rosa è più forte, però la Juve non molla mai, è una sua caratteristica. Darà filo da torcere sino alla fine, perché ha solo il campionato e la Coppa Italia che però leva molte meno energie della Champions. Prevedo una lunga battaglia, spero che vinca l’Inter, ma sarà difficile perché la Juve è affamata e ha voglia di rivalsa».

