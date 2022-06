Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt non ha deciso ancora cosa ne sarà del suo futuro a lungo termine.

Nos ha intervistato Matthijs De Ligt che ha il contratto in scadenza nel 2024 con la Juventus: “Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se voglio guardare oltre. Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo“.

Leonardo Bonucci Juve

“Due quarti posti consecutivi non bastano, dovremo fare passi in avanti in questa direzione. La Juventus è un club che vuole e deve sempre diventare campione. Personalmente questo è il mio anno migliore finora, sia in termini di tempo di gioco che di prestazioni. Anche a causa degli infortuni di Bonucci e Chiellini, quest’anno credo di aver dimostrato di cosa sono capace“.

