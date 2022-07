I bianconeri hanno incassato la volontà di essere ceduto dell’olandese e stanno provvedendo ad accontentarlo cercando di guadagnare tanto.

Matthjis De Ligt ha chiesto la cessione perché non convinto del progetto della Juventus dopo due quarti posti consecutivi: sarebbe questo più meno quello che il difensore ha detto a Maurizio Arrivabene. Secondo SportMediaset infatti la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 non deriva dalla differenza netta tra domanda e offerta.

Arrivabene Nedved

I bianconeri quindi ora vogliono massimizzare l’incasso anche se un vero e proprio prezzo verrà stabilito in base alle offerte che arriveranno; non verranno accettate proposte con contropartite tecniche. Il Chelsea infatti si è visto rifiutare la prima offerta comprendente anche il cartellino di Werner; ora potrebbe formularne un’altra di 70 milioni; in alternativa c’è Kalidou Koulibaly come soluzione più economica.

