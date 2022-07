Nerazzurri e francesi continuano a trattare, le prossime ore potrebbero essere decisive per il trasferimento dello slovacco.

L’Inter ha messo a segno 4 acquisti (Onana, Lukaku, Mkhitaryan ed Asllani) più un quinto che sarà ufficiale a breve, Raoul Bellanova; ma ora deve per forza vendere un big. Questo è un passaggio necessario per far sì che venga rispettato il diktat societario di chiudere la sessione estiva di mercato con un utile di 60 milioni di euro.

Milan Skriniar

Ci sono pochi dubbi sul fatto che il sacrificato dai nerazzurri sia Milan Skriniar ma il Paris Saint Germain non è ancora riuscito a soddisfare la richiesta di Marotta ed Ausilio che nel frattempo è scesa da 80 a 70 milioni; i francesi sono fermi a 60 ma come riporta Sky Sport potrebbero alzare l’offerta in questi giorni forse in maniera decisiva. Sullo sfondo resta anche il Chelsea.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG