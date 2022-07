Parla Carlo Pellegatti ai microfoni del Corriere della Sera, il giornalista discute della trattativa Dybala, Milan.

Il Milan cerca Dybala e anche l’agente dell’ex numero dieci bianconeri cerca i rossoneri. Trova una quadra è complicata, parecchio complicata ma non è impossibile. Anche perché parliamoci chiaro, l’argentino nello scacchiere tattico di Pioli ci andrebbe proprio a pennello. Ma tra richiesta e proposta c’è molta differenza, da 5 a 7 milioni di euro all’anno non è proprio facile il salto.

Carlo Pellegatti parla così al Corriere della Sera, rivelando: “La novità è che anche l’entourage di Dybala si sta muovendo per capire qualcosa, parlando con il Milan.” I Rossoneri potrebbero appunto approfittare della situazione dell’Inter che non ha spazio in rosa per cercare di centrare un acquisto che potrebbe rivelarsi davvero importante per la Champions League.

