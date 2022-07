L’esperto di mercato Ceccarini, parla del caso Dybala Inter, questi sono gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Queste le parole dell’esperto di mercato, Ceccarini su l’Inter e Dybala: “Dopo aver chiuso l’operazione Lukaku, l’Inter in attacco in questo momento è in stand by. E cosi l’operazione Dybala si è bloccata almeno fino a quando non uscirà uno tra Dzeko, Correa e Sanchez. Allo stato attuale non ci sono novità o almeno offerte che possano far valutare una cessione.“

IM_Paulo_Dybala

Aggiunge: “La Joya ha scelto l’Inter ma adesso i tempi rischiano di allungarsi e questo potrebbe aprire nuovi scenari. Il Monza si è fatto avanti, ma Dybala potrebbe soprattutto diventare un’opzione per il Milan, chiaramente a condizioni economiche più basse rispetto ai 6 milioni di euro più bonus, che è poi la richiesta fatta all’Inter.” Conclude con queste parole.

Tardelli invece a Sky parla così dei nerazzurri: “Davanti a tutti parte il Milan, ha vinto lo scudetto e sta tentando di rinforzarsi. C’è l’incognita Juve, può essere la squadra a sorpresa. Se recupera giocatori importanti e mette pedine importanti nei posti giusti può combattere col Milan“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG