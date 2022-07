Tiene banco il sogno quasi irrealizzabile del club brianzolo di formare una straordinaria coppia d’attacco argentina.

A Sky Sport l’opinionista Paolo Condò ha commentato le possibilità che il Monza ha di acquistare Paulo Dybala e Mauro Icardi: “Credo che Dybala voglia quanto meno lottare per lo scudetto o che possono arrivare alla grande dalla parte sinistra della classifica”.

Paulo Dybala-Nicolo’ Barella

“Mentre Icardi, per tutta una serie di questioni, mi sembra un giocatore che o riparte da zero o è finito e ci starebbe, Dybala mi sembra fantascienza”. L’ex Inter sembra il colpo “un po’ meno impossibile” ma il Paris Saint Germain dovrebbe contribuire significativamente a pagare lo stipendio del calciatore; i brianzoli aspettano in disparte per fare la loro proposta solo se negli ultimi giorni di mercato i due giocatori non saranno già accasati.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG