De Ligt lascia il Bayern Monaco: l’ex Juve verso un club di Premier. Ecco dove potrebbe approdare il difensore olandese

Il Bayern Monaco potrebbe veder partire Matthijs De Ligt nel mercato estivo, l’Arsenal ha messo gli occhi sul centrale.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del The Athletic, è molto probabile che i Gunners possano alzare il loro pressing sull’olandese per la prossima estate. L’ex Juve sta affrontando una stagione di grande difficoltà (poche presenze e tanti infortuni) ed è per questo che potrebbe anche provare a cambiare aria.

