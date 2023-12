Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago smentisce la notizia sulla presunta clausola anti Superlega varata dalla FIGC.

Ne scrive: «No, la Figc non ha sfidato la Corte di Giustizia Europea introducendo una nuova norma che impone ai club di rinunciare a partecipare a qualsiasi altra competizione non organizzata da loro o dall’Uefa o dalla Fifa, pena l’esclusione da ogni campionato. Era una notizia falsa quella circolata ieri. La Figc non ha introdotto la nuova norma, semplicemente perché la norma c’è già, è quella introdotta nel 2021 e dice esattamente quello che avrebbe detto la “nuova” norma di cui parlavano le fake news di ieri».

E prosegue: «…Se qualcuno organizza un torneo alternativo deve poterlo fare liberamente senza ostacoli da parte dell’Uefa (e delle Federazioni affiliate), perché qualsiasi sanzione sarebbe sproporzionata e ingiusta rispetto alle leggi dell’Unione e perché il diritto comunitario prevale su tutto (sì, anche sulle Noif della Figc…)».

