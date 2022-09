De Luca: «Milan e Napoli sono squadre che giocano molto bene». Le dichiarazioni del giornalista a Tuttomercatoweb

Maurizio De Luca parla così della corsa Scudetto e del big match tra Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Alla Juve ci sono un po’ di spaccature in società ma anche in squadra, perché Bonucci sta diventando un caso. Sul fatto che possano essere già fuori dalla corsa, dico che i campionati non si vincono a settembre-ottobre, ma si possono perdere se si parte molto male, e loro sono partite male. Con 3 ko all’anno è già difficile vincere lo Scudetto. Abbiamo visto Milan-Napoli, due squadre che giocano molto bene, la Roma anche ma ha perso e così i conti non potrebbero tornare, per dire che oggi le squadre comunque sono più agguerrite rispetto al passato. Un conto è rimontare su 1-2, un conto è rimontare su più squadre.»

The post De Luca: «Milan e Napoli sono squadre che giocano molto bene» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG