Roma, non si placano le polemiche dopo il match contro la Cremonese. De Marco, ex arbitro, parla così del rigore fischiato

Anche l’ex arbitro Andrea De Marco non è convinto del rigore assegnato alla Roma contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni a SportMediaset.

LE PAROLE – «Sernicola entra in scivolata, e l’arbitro indica subito il dischetto. Il pallone non lo prende, ma anche il tocco su Spinazzola sembra leggero. Di certo, non un rigore solare. Essendoci contatto tra le gambe, il VAR non interviene, lasciando la decisione sul campo. Rivedendolo però, è difficile definirlo un rigore netto. Se lo riguardo, non lo darei. È un rigore forzato, quello che in gergo si chiama rigrorino».

