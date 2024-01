Juventus Women, UFFICIALE l’acquisto di Jennifer Echegini, come annunciato dallo stesso club bianconero in un comunicato

Jennifer Echegini è una nuova giocatrice della Juventus Women, come comunicato dal club bianconero.

IL COMUNICATO – Centrocampista, classe 2001, è nata in Inghilterra, gioca per la Nazionale della Nigeria e arriva in bianconero dagli Stati Uniti, precisamente dalla Florida. Questo l’identikit di Jennifer “Joe” Echegini, nuova giocatrice delle Juventus Women. Indosserà la maglia numero 26.

Echegini è stata una giocatrice chiave per i Florida State Seminoles, con cui ha disputato le ultime stagioni, conquistando l’attenzione di tutti grazie al suo talento e guadagnandosi anche la chiamata della Nazionale maggiore della Nigeria, con cui ha disputato l’ultimo Mondiale.

A testimoniare quanto fatto negli Stati Uniti ci sono numeri e premi. Partiamo dal più recente: è tra le finaliste del MAC Hermann, il premio più prestigioso del calcio universitario statunitense. A dicembre, invece, ha ottenuto un altro riconoscimento di grande valore, vincendo l’Honda Sport Award per il calcio femminile. È stata poi MVP dell’ACC Tournament, “ACC Offensive Player of the Year” e inserita nel “United Soccer Coaches First Team All-American”. E la lista potrebbe allungarsi ancora.

Ha chiuso il 2023 con 16 gol, ottavo miglior risultato di sempre nella storia della sua università ed è stata la prima, tra le fila del Florida State Seminoles, ad andare in doppia cifra di gol per più stagioni di fila da Deyna Castellanos, ora numero 10 del Manchester City. Una crescita costante, che continuerà in bianconero, con la voglia di inseguire e centrare i grandi obiettivi che le Juventus Women hanno messo nel mirino.

Joe potrà prendere parte alle attività ufficiali in seguito all’ottenimento del transfer. Benvenuta!

