De Paola fa il punto: «L’Inter va veloce come un treno» Le parole del giornalista sui nerazzurri

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha parlato di Inter e delle altre big del campionato.

«L’Inter va avanti come un treno e Garcia è sempre a sette lunghezze dal primo posto continuando una convivenza interna sul filo del rasoio. A proposito di Inter, la recente intervista di Moratti sulla Gazzetta ha riproposto il tema sugli allenatori. L’ex proprietario della società nerazzurra ha liquidato con una battuta semplice semplice l’avventura di Gasperini all’Inter. “Non vinceva”. I moduli interessano poco. L’essenza del discorso è quella. n effetti Gasperini continua a non vincere nulla anche all’Atalanta ma nessuno si permetterebbe di mettere in discussione la sua validità di allenatore. È questione di aspettative e di ambiente. Ritenere di battersi ogni anno per lo scudetto è cosa differente dal poterne vincere uno ogni trent’anni e magari fare bella figura in Europa. È fondamentale stabilire con chiarezza le ambizioni, i programmi e gli obiettivi»

L’articolo De Paola fa il punto: «L’Inter va veloce come un treno» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG