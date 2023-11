Tardelli: «L’Inter è una squadra assolutamente da scudetto» Le parole dell’ex giocatore e allenatore

Intervenuto ospite a 90° minuto, Marco Tardelli, ha parlato di Inter.

«L’Inter è assolutamente una squadra da scudetto perché sta giocando bene, sta facendo gol, non prende gol, vince spesso. Più da scudetto di così, vediamo cosa succederà quando entreranno anche le coppe. Può capitare perdere qualche punto contro Sassuolo o Bologna, partite avvenute dopo le coppe. Forse in casa un po’ si rilassa, ma con quelle forti non c’è alcun rilassamento come si è visto nel derby».

L’articolo Tardelli: «L’Inter è una squadra assolutamente da scudetto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG