Paolo De Paola, a TMW Radio, ha parlato di quelli che per lui sono stati i flop dell’ultimo anno.

LE PAROLE – «In testa ai flop metto la giustizia sportiva e il papocchio accaduto in primavera, in generale tutte le recenti sentenze, non solo la Juve, non convincono. Dietro la lavagna anche arbitri e VAR, inaccettabile vedere interpretazioni opposte su casi analoghi, infine bocciato anche De Laurentiis, perché è riuscito a distruggere un giocattolo perfetto».

The post De Paola: «Flop giustizia sportiva per quanto fatto alla Juve. E il Var…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG