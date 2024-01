Massimo Orlando dice la sua sullo scontro Scudetto tra Juve ed Inter: le dichiarazioni dell’ex centrocampista

Massimo Orlando, a Tmw Radio, risponde così alle domande sulla paura dell’Inter per lo scontro Scudetto con la Juve.

LE PAROLE – «Sì, perché vinci, giochi bene, dicono che sei la più forte, ma ti volti dietro e vedi la Juve a soli due punti. Sanno che sono forti ma anche che la Juve non mollerà di un centimetro. Per me sono anche dichiarazioni di paura, altrimenti non te ne esci con certe parole».

The post Orlando: «Dichiarazioni di paura di Acerbi. Si voltano indietro e la Juve…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG