De Paola punge: «Col calcio propositivo di Pioli segni un gol e ne subisci tre». Le su parole negli studi di Sportitalia

Paolo De Paola è intervenuto nel corso di Sportitalia Mercato per parlare del Milan. Le sue dichiarazioni sui rossoneri.

DE PAOLA – «Questo calcio propositivo di Pioli non sta funzionando, segna un gol ma ne subisci tre. Con la capacità bisogna creare una differenza, altrimenti poi soccombi e tutto diventa più complicato. Pioli è stata difeso, ha vinto uno scudetto, poi ha avuto tante ambizioni e si è messo a dettare i tempi del mercato, e ha fallito. Theo è in fase involutiva, Calabria non è adatto, Giroud è troppo solo»

The post De Paola punge: «Col calcio propositivo di Pioli segni un gol e ne subisci tre» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG