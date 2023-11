Ouedraogo Milan, la Juve fa sul serio: ma i rossoneri restano in pole. Le ULTIME notizie di mercato

Il giovanissimo centrocampista classe 2006 dello Schalke 04, Assan Ouedraogo, è finito nel mirino del calciomercato Milan in ottica futura. I rossoneri stavano duellando già con i cugini dell’Inter per il giovane talento, ma adesso c’è l’inserimento di un’altra rivale.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, anche la Juve si sarebbe iscritta alla corsa per il diciassettenne. Al momento ad essere in pole position sono comunque i rossoneri.

