Attacco del giornalista De Paola che su SportItalia critica aspramente l’allenatore della Juventus, Max Allegri.

Sono queste le parole del giornalista De Paola che su SportItalia attacca duramente il tecnico della Juventus, Max Allegri: “Capolinea Allegri, consacrazione Spalletti. Vincere per uno a zero non è l’unica cosa che conta. Anzi, non conta più nulla. Chi si riferisce all’ippica per ispirare il proprio calcio vuol dire che ha capito poco di calcio ed è meglio che resti all’ippica.“

Conclude così: “Davvero Allegri credeva di potersela cavare con un golletto come quello segnato alla Cremonese dopo avere resistito all’assedio dei padroni di casa? Utopia assoluta contro un avversario estremamente organizzato. Da questi errori è impossibile ripartire e c’è ancora un intero girone di ritorno da disputare. Ah, la Juve è a terra anche fisicamente. Toc toc, che qualcuno ne prenda atto. E chi si ostina a difendere Allegri può sempre seguirne le imprese in un ippodromo.”

