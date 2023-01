Sono queste le parole del giornalista Barillà che su La Stampa parla così della Juventus dopo la prestazione di Napoli.

Ecco le parole del giornalista Antonio Barillà che analizza Juventus Napoli sul giornale La Stampa, ecco cosa dice: “Tutti i nodi vengono al pettine. La Juventus non sfugge. E la debacle di Napoli denuda i limiti occultati da otto vittorie di fila. Privi d’un gioco arioso e votati all’attendismo, i bianconeri naufragano traditi dalla difesa, perdono nella notte più dura quella solidità ch’era appiglio, consolazione e valore.“

Conclude così: “Non bastava, non basta per sognare lo scudetto: il Napoli l’ha squarciata e irrisa, ha ridimensionato i successi precedenti e confermato una verità scomoda e triste: contro squadre di respiro europeo il modello Allegri va in crisi, ritmi altri e ricami veloci sovente lo travolgono.“

