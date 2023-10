De Paul Juve, è l’argentino il botto al quale lavorano da Torino in vista del prossimo mese di gennaio: TUTTI i dettagli

Stando a quanto riferito da Tuttosport, per gennaio la Juve ha intenzione di portare a Torino Rodrigo De Paul, ormai obiettivo da diverse sessioni di calciomercato.

L’ostacolo principale è rappresentato dal costo del cartellino del giocatore argentino, che dal canto suo non disdegnerebbe però un rientro in Italia. Per questo, continua il quotidiano, resiste l’alternativa Hojbjerg per un centrocampo che subirà un restyling abbondante.

