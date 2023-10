Daniele Rugani talismano di questa Juve: i numeri del difensore ne sono la conferma. In pochi possono vantarli

Con la vittoria di Milano, Daniele Rugani ha allungato la sua striscia di risultati positivi con la Juve, per un numero difficilmente replicabile da altri giocatori.

Nelle ultime otto gare con il difensore in campo dal primo, i bianconeri hanno infatti ottenuto sette vittorie, subendo solo un gol (quello di Raspadori contro il Napoli della passata stagione).

0-0 vs. Sampdoria

4-0 vs. Empoli

1-0 vs. Udinese

2-0 vs. Spezia

0-1 vs. Napoli

2-0 vs. Atalanta

1-0 vs. Lecce

1-0 vs. Milan

