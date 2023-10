Giancarlo Padovan è tornato a parlare della sconfitta del Milan contro la Juve a San Siro: ecco che cosa ha detto

Giancarlo Padovan, a Sky Sport, ha così parlato della sconfitta subita dal Milan in campionato contro la Juve.

LE PAROLE – «La sconfitta el Milan con la Juve non era meritata, non avrebbe mai perso se non fosse rimasto in 10. Leao? Con la Juve non ha fatto la differenza e aveva la possibilità di farlo perché era in forma, brillante, faceva impazzire Weah, McKennie e Gatti. Avrebbe potuto fare di più».

