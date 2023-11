De Roon non crede nella Juve: «E’ l’Inter la squadra più forte d’Italia». Le parole del centrocampista dell’Atalanta

De Roon, centrocampista dell’Atalanta, a L’Eco di Bergamo ha escluso la Juve e le altre big del campionato nella lista delle migliori squadre del campionato rispetto all’Inter.

DE ROON – «L’Inter è la squadra più forte e più in forma d’Italia. Non abbiamo sempre avuto difficoltà contro di loro. Non dobbiamo prendere subito gol, dobbiamo partire bene e dopo aver preso le misure cercare di fare la nostra partita».

The post De Roon non crede nella Juve: «E’ l’Inter la squadra più forte d’Italia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG