Kean Juve, futuro a rischio: il Milan può approfittarne. Lo scenario per l’attaccante che vive una stagione decisiva

Quella che sta vivendo Kean alla Juve è una stagione decisiva per il presente e per il futuro. L’attaccante ha fatto vedere ottime cose col Verona, segnando due gol poi annullati dal VAR.

Come riferito da Calciomercato.com, però, il suo futuro alla Juve è rischio. Se non riuscirà a consolidare la sua posizione nell’attacco di Allegri in suo favore, i bianconeri potrebbero cederlo a fine anno. Con il Milan pronto ad approfittarne, visto che lo voleva già in estate.

The post Kean Juve, futuro a rischio: il Milan può approfittarne. Lo scenario appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG