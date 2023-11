Zampini: «Dibattere sulle bestialità in tv della Fiorentina una pena che non meritavamo». La frecciata del giornalista e tifoso della Juventus

Zampini, giornalista e tifoso della Juventus, dalle sue pagine social ha lanciato una frecciata alla Fiorentina a due giorni dal match.

LE PAROLE – «Abbiamo vissuto e stiamo vivendo mesi complicati, lo so, ma dover dibattere delle bestialità della TV della Fiorentina forse è una pena troppo severa che non ci meritavamo. Ps. In ogni caso, rimane una buona regola finanziarli sempre meno, così sono contenti sia loro che noi».

