Il rammarico del centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 3-2. Ecco le dichiarazioni

Tramite Sky Sport, il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la sconfitta.

LE PAROLE – «Grande dispiacere perché oggi ci siamo complicati la vita da soli. Abbiamo preso un gol non so come, siamo andati in panico e per 10′ abbiamo perso posizioni e contrasti, beccando il secondo gol. Nella ripresa invece di aumentare il ritmo approfittando di una Fiorentina in difficoltà ci siamo ancora chiusi. Europa Contento di ritornare a giocarci con l’Atalanta, ma ora siamo abbastanza delusi. Obiettivi? Aspettiamo Natale prima di parlare di Champions League: bisogna guardare partita per partita».

