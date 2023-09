Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria per 3-2 dei viola contro l’Atalanta

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Non ci capita spesso di vincere in rimonta, dopo una sconfitta pesante come quella di Milano abbiamo dimostrato carattere contro una squadra che arriverà tra le prime anche in questo campionato. Contro l’Inter abbiamo commesso tantissimi errori abbandonando il campo nell’ultima mezz’ora. Ci ha dato fastidio passare questi quindici giorni tra mugugni e polemiche. Volevamo riscattarci e ci siamo riusciti. Parisi nei primi venti minuti avrà toccato 70 palloni, quando sei tu il regista devi essere qualitativo anche perché aveva tanto spazio per farlo. Avevamo bisogno di questa vittoria, mi piace da impazzire quando fanno gol i subentrati».

