Daniele De Rossi si è insediato come nuovo allenatore della Roma, ecco l’editoriale di Ivan Zazzaroni con un commento sul neo tecnico. Le sue parole sul Corriere dello Sport:

COMMENTO – «Daniele non poteva dire di no, troppo è l’amore per il club: ‘Ho solo un unico rimpianto, quello di poter donare alla Roma una sola carriera’, spiegò anni fa. Il destino e una follia gli hanno off erto una seconda chance. Gli auguro di riuscire a sfruttarla. Dal settore ospiti adesso è precipitato sulla panchina del cuore con un ruolo e compiti importantissimi. Che il dio del calcio lo aiuti, anche se è stato appena esonerato».

