Costa d’Avorio Nigeria, oggi in campo la seconda giornata della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Seconda giornata al via della Coppa d’Africa e nel girone A spicca il big match tra Costa D’Avorio e Nigeria. La formazioni delle Aquile dopo il pari della prima giornata non può steccare contro i padroni di casa per non rischiare di dover salutare la competizione prima del tempo. Osimhen e Lookman, oltre a Chukwueze (in panchina secondo le probabili) dovranno creare grattacapi a Ndicka, Kessié e compagni. Tanta Serie A in campo e anche ex. Andiamo a vedere le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la gara.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-Nigeria

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Boga, Krasso, Bamba. All. Gasset

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi; Onyeka, Aribo, Iwobi; Simon, Lookman, Osimhen. All. Peseiro

Costa d’Avorio Nigeria: orario e dove vederla

Seconda giornata per quanto riguarda la Coppa d’Africa e nel girone A andrà in scena uno dei big match della competizione. La sfida si giocherà allo Stade Olympique Alassane Ouattara con calcio d’inizio alle ore 18 italiane e sarà visibile su Sportitalia. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG