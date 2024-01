Il capitano della Lazio Ciro immobile ha anticipato i temi della semifinale di SuperCoppa italiana contro i nerazzurri di domani.

Ciro Immobile ha parlato del match di domani sera contro l’Inter in conferenza stampa: “Sentiamo il peso e l’importanza della partita. È un trofeo con due finali, si giocano semifinale e finale a ridosso di tre giorni. C’è poco tempo per preparare tutte le gare, siamo felici e orgogliosi del percorso fatto l’anno scorso. Ce la vogliamo godere al massimo”.

Le sue condizioni

“Mi manca un po’ ovviamente di ritmo partita, sono stato fermo tre settimane, è stato importante giocare 15 minuti col Lecce per riprendere le cose del campo. Ho avuto la possibilità di allenarmi e di lavorare per essere al massimo”.

L’ultimo scontro coi nerazzurri

“Pensiamo sempre alle partite passate, quella gara è stata un buon banco di prova per noi. Abbiamo fatto 40 minuti di calcio importante, purtroppo non abbiamo finalizzato la mole di gioco. C’è da ritoccare qualcosa”.

Presunti problemi di spogliatoio

“Non abbiamo mai avuto problemi dentro, dopo la gara di Empoli ho voluto difendere quello che si era detto proprio perché da capitano mi sentivo in dovere di difendere lo spogliatoio. Ci mancava solo continuità di risultati, la squadra ha sempre lavorato al massimo e di portare tutto dentro al campo: a volte ci è venuto male, soprattutto all’inizio, ma piano piano piano ci stiamo migliorando”.

Il campionato arabo

“È un campionato in crescita, rispetto al 2019 le infrastrutture stanno migliorando. Ora tutti puntano gli occhi sull’Arabia e credere che in futuro ci possa essere un campionato importante qui in futuro. In passato ho avuto avvicinamenti con i club qui, non si è fatto più niente alla fine: io ho cercato sempre di essere il più limpido e onesto possibile, ho deciso di rimanere alla Lazio e di portare avanti un progetto di crescita della squadra e del club”.

