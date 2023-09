De Sciglio vede la luce in fondo al tunnel: quando può tornare il terzino della Juve dopo l’infortunio al crociato di maggio

De Sciglio è tornato a lavorare col pallone questa mattina dopo il grave infortunio al crociato patito a maggio.

In base a quanto riferito da Francesco Cosatti a Sky Sport 24 il terzino classe 1992 potrebbe tornare a disposizione della Juve alla fine del 2023 per essere al top dall’inizio del 2024. Allegri lo aspetta, visto che lo apprezza molto per la duttilità e l’ordine tattico che il giocatore riesce a garantire.

