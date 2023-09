Mercato Juve, il Boca Juniors gioca al rialzo per Barco: aumenta la clausola per il talento. Le ultime novità

Barco è uno dei talenti tenuti sotto osservazione dalla Juve in chiave mercato, ma per portare il terzino a Torino non mancano le difficoltà.

Come riferito da Calciomercato.com, infatti, sul classe 2004 c’è l’interesse anche di Brighton e Manchester City. E per questo il Boca Juniors vorrebbe rinnovare il contratto di Barco fino al 2028 per poi aumentare la clausola rescissoria, ora fissata a 10 milioni. Si attendono novità.

The post Mercato Juve, il Boca Juniors gioca al rialzo per Barco: aumenta la clausola per il talento appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG