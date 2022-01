De Siervo: “Riapertura Stadi? Dipende dalle condizioni ma si potrà solo migliorare”

“Riaprire al 75% o 100%? Dipenderà da quando sarà convocato il tavolo tecnico, e soprattutto dipenderà dalle condizioni generali. Noi ovviamente ci aspettiamo di poter aprire il più possibile”. Lo chiedono i tifosi, se lo augurano i club, nel pieno di una crisi che li sta mettendo a dura prova.

Il tema della riapertura degli stadi è ancora attuale. Parla così Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, al termine dell’Assemblea odierna: “Ora siamo nella fase del plateau, come dicono quelli bravi, e da lì si riparte. Fortunatamente si potrà solo migliorare”. Il calo dei contagi dev’essere il primo passo per un graduale ritorno alla normalità. Milioni di appassionati non vedono l’ora di poter tornare allo stadio in sicurezza. A riportare le parole dell’ad della Lega di Serie A è Tuttomercatoweb.