L’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha parlato della decisione di collocare i derby di campionato in giornate differenti e della stagione disputata dall’Inter

De Siervo, intervenuto a DAZN, è tornato sulle dodici sconfitte nel passato campionato dell’Inter:

STRACITTADINE – «I derby sono stati separati sia per l’importanza delle partite in sé sia per permettere ai tifosi delle altre di poterseli godere»

KO INTER – «La classifica viene fatta da giocatori, allenatori e campo ma l’idea è consentire ai protagonisti di arrivare alle manifestazioni europee con lo spirito giusto e ben allenati. Abbiamo avuto quattro squadre diverse a trionfare negli ultimi quattro anni, non succedeva da trent’anni. Importante per la competitività e la distribuzione delle risorse, ha permesso di ridurre il gap tra le prime e le ultime. Forse anche per questo l’anno scorso l’Inter ha perso dodici partite».

L’articolo De Siervo spiega: «Ecco perché l’Inter ha perso dodici partite l’anno scorso» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG