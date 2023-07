L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali mostra tutta la sua contentezza per la concretizzazione della trattativa.

Giovanni Carnevali stamattina è stato nella sede dell’Inter per risolvere gli ultimi dettagli della negoziazione che ha portato Davide Frattesi ai nerazzurri; ecco le sue dichiarazioni. “Frattesi all’Inter è fatta, ha firmato poco fa. Siamo assolutamente contenti. Sicuramente è stata una trattativa non facile, lunga, anche perchè c’erano varie società interessate, ma penso che con l’Inter si sia conclusa nel migliore dei modi, per noi ma anche per il giocatore, che aveva già una preferenza per la squadra nerazzurra”.

Davide Frattesi

“Frattesi è un giovane, è italiano, ha delle caratteristiche differenti da tanti altri centrocampisti. Sono convinto che l’Inter abbia fatto un ottimo acquisto, dopo sta all’allenatore e alla società valorizarlo nel modo migliore. Sono convinto che lo sapranno fare, è un giocatore di grandissima qualità, con un grande talento. Mulattieri? Non era legato al discorso Frattesi: è una trattativa che avevamo in piedi già da prima. Siamo contenti, è un giovane interessante, un giovane in cui noi crediamo, un buon acquisto per il Sassuolo, soprattutto per la politica che stiamo portando avanti“.

L'articolo Frattesi all'Inter è fatta, lo conferma anche Carnevali proviene da Notizie Inter.

