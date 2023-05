Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha parlato a LaPresse dei diritti Tv e delle prossime stagioni della massima serie

«Sui diritti tv l’obiettivo è superare il miliardo, la scorsa volta abbiamo raggiunto 930 milioni quindi il traguardo può essere centrato. Cerchiamo di far uscire il bando allargando il più possibile il raggio delle possibilità perché i gruppi fondamentali come Sky, Tim e Mediaset hanno dei ruoli molto defilati e quasi inesistenti. C’è un protagonista solo: l’ott (Over-The-Top, ndr), e poi c’è l’ipotesi ormai concreta del canale Lega, con i fondi raccolti che possono convergere lì. Il canale non è più un’utopia».

