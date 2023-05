Il Brighton di De Zerbi batte il Southampton e vola in Europa League: sesto posto raggiunto in Premier

Il Brighton di Roberto De Zerbi vola in Europa League. La squadra allenata dal tecnico bresciano ha vinto la sfida di oggi di Premier League battendo 3-1 il Southampton e si è qualificato alla prossima Europa League raggiungendo il sesto posto in campionato.

Un grande risultato per l’allenatore ex Sassuolo, accostato in passato anche all’Inter.

L’articolo De Zerbi da sogno: il Brighton si qualifica in Europa League proviene da Inter News 24.

