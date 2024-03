Roberto De Zerbi ha attirato le attenzioni delle big, tra cui il Milan, per la propria panchina. C’è la concorrenza delle squadre di Premier

Il calciomercato Milan deve fare i conti con la concorrenza delle big inglesi per l’ipotesi Roberto De Zerbi per la propria panchina.

Secondo The Guardian il Chelsea attenderà la fine della stagione prima di prendere una decisione per il futuro di Pochettino. Tra i nomi per sostituirlo in caso di addio ci sono quelli di Ruben Amorim, attualmente alla guida dello Sporting, e appunto dell’allenatore seguito dai rossoneri.

The post De Zerbi Milan: l’allenatore lascia il Brighton ma resta in Premier? Lo scenario in vista dell’estate appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG