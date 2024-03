Il futuro di Pioli sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione resta da definire. Di Marzio a Sky si è così espresso in merito

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua in merito al futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione:

LE PAROLE – «Non so se saranno i risultati a decidere il futuro di Pioli. Ci sarà un’analisi approfondita, le parti si incontreranno per capire se al di là di come è finita la stagione per capire se ci sono gli stimoli per proseguire insieme. Ibra è la persona giusta per dire a Cardinale se Pioli può essere la scelta giusta, è il garante per la panchina Milan del futuro»

